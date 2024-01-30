Напередодні саміту в Євросоюзі досі немає рішення щодо 50 млрд євро для України — ЗМІ

У Євросоюзі досі не досягли консенсусу щодо 50 млрд євро фінансової допомоги для України. Діалог нібито був ускладнений.

Про це повідомляє Sky News.

Неназваний високопосадовець розповів виданню, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом, який відбудеться 1 лютого.

Така ситуація спостерігається незважаючи на те, що угорський уряд пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.

"Ми ще не дійшли згоди", - заявив співрозмовник видання.

Вето Угорщини на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні 2023 року наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Інші 26 лідерів країн-членів ЄС погодилися повернутися до дебатів з приводу цього питання на початку 2024 року року, щоб спробувати укласти угоду про підтримку Києва.

Європейська комісія минулого року запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть надані кредитами, а 17 мільйонів євро – грантами.

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