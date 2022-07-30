Напруга між США та Китаєм: чому весь світ стежить за літаком Ненсі Пелосі, яка вилетіла на Тайвань

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 30 липня розпочинає своє турне країнами Азії. Літак з американською делегацією вже вилетів зі США, а головна інтрига – чи відвідає вона Тайвань.

Достеменно відомо, що посадовиця відвідає Японію, Південну Корею, Малайзію і Сінгапур.

Все, що відомо про візит Пелосі на Тайвань, чому Китай проти і які є загрози – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Напередодні стало відомо, що Пелосі збирається у серпні відвідати Тайвань. Тому Пентагон узявся розробляти плани на будь-які "непередбачувані обставини", що можуть трапитися під час візиту.

Відносини між Китаєм, Тайванем та США

Зауважимо, що влада Китаю планує захопити Тайвань у разі проголошення островом незалежності. КНР вважає самовладний Тайвань своєю власною територією, а США підтримують неформальні відносини та оборонні зв’язки з островом, проте не визнають його незалежною державою. Загалом у світі острів є частково визнаною незалежною державою.

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Тому у США заявили, що Пелосі "потрапить в одну з найгарячіших точок світу, де нещасний випадок, помилковий крок або непорозуміння можуть загрожувати її безпеці". Якщо спікерка Палати представників таки відвідає Тайвань, то стане найвищим чиновником США, який побував на острові від 1997 року.

Зауважимо, нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом застеріг його від "гри з вогнем" через втручання у справи Тайваню.

Фото: Getty Images

Чому Пелосі взагалі зібралася на Тайвань

Політикиня протягом усієї кар'єри критикувала Китай. Вона засуджувала порушення прав людини, проводила зустрічі з дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв розстрілу 1989 року.

Пелосі планувала відвідати острів ще у квітні 2022 року, проте візит відклали у зв'язку з її хворобою. Вона не розкривала деталі візиту, проте нещодавно заявила про важливість "продемонструвати підтримку Тайваню" на тлі військових провокацій з боку КНР, які загострилися з початком війни РФ проти України.

Загроза ескалації відносин Китаю та США

Річ у тім, що США надають військову підтримку Тайбею та затвердили в липні продаж військового обладнання на 108 млн дол. Окрім того, американський Конгрес може розглянути постачання за лендлізом та ухвалити закон, як було у випадку з Україною.

Китай вимагає від Сполучених Штатів скасувати угоду щодо зброї.

Більше того, щодо можливого візиту Пелосі, то Міністерство нацоборони Китаю пообіцяло, що його армія "ніколи не буде сидіти, склавши руки", натякнувши на можливу військову відповідь.

Зауважимо, що офіційний Пекін напередодні оголосив військові навчання в Південно-Китайському морі.

Щодо позиції американців, то Байден заявляв – військові не вважають візит Пелосі на Тайвань хорошою ідеєю.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що країна не змінює своєї політики щодо Тайваню, тож Китаю немає причин для надмірного напруження.

Американські військові не виключають, що КНР може збити літак Пелосі, наприклад, на підльоті до острова. Тому задля безпеки Пентагон може залучити винищувачі, кораблі, засоби спостереження та інші системи.

Що відбувається саме зараз

Літак Пелосі вилетів з бази "Ендрюс", проте кінцева точка його маршруту не вказана.

Водночас Тайбей підняв у небо винищувачі і розгорнув засоби протиповітряної оборони в міжнародному аеропорту "Таоюань" на тлі стрільб Китаю в Тайванській протоці.

Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just an exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.- Source pic.twitter.com/VyOZkQUSxh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 30, 2022

В якийсь момент борт з політикинею зник з радарів, свідчать дані сервісу Flightradar24. Там пояснили, що літак "або поза зоною покриття, або вже приземлився".

Звісно, в цій усій історії не обійшлося без Росії. Зокрема, російська "Вікіпедія" вирішила "поховати" Пелосі, анонсувавши дату її "смерті" на 31 липня.

Нагадаємо, напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян повністю готовий до будь-якого військового конфлікту зі США.

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