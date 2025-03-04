Напруга між США та Україною: у Білому домі зробили гучну заяву про Зеленського

Білий дім звинуватив президента України Володимира Зеленського у небажанні йти на домовленості з США та заявив, що Америка втомилася платити за війну.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайт Левітт у коментарі для Fox Business.

За її словами, Дональд Трамп прагне досягти домовленості з Україною, але Зеленський поки що не готовий до цього.

"У п’ятницю Зеленський мав підписати важливу угоду, але він поспішив і вкусив руку, що його годує. США та американці втомилися платити за цю війну. Трамп хоче домовитися, але Зеленський, здається, поки що не готовий до цього", – заявила Левітт.

Вона також зазначила, що український лідер має подякувати США та платникам податків, які фінансують безпеку його країни, натомість його риторика викликає напругу у відносинах між Вашингтоном і Києвом.

Нагадаємо, США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України.

Читайте також: