Напруга навколо України: Байден понад годину говорив з Путіним

Напруга навколо України: Байден понад годину говорив з Путіним

Розмова тривала трохи більше години.

Президент США Джо Байден у суботу, 12 лютого, поговорив телефоном з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім.

Розмова президентів тривала понад одну годину: почалася о 18:00 за Києвом. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

У Білому домі повідомили, що Байден дав зрозуміти: "якщо Росія зробить нове вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом зсоюзниками та партнерами відреагують рішуче та покладуть на Росію швидкі та серйозні санкції".

"Президент Байден наголосив, що подальше вторгнення Росії до України викличе масові людські страждання та послабить авторитет Росії. Хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією за повної координації з нашими союзниками і партнерами, ми однаково готові і до інших сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

До слова, у Вашингтоні заявили про розмову з очільником Кремля після того, як американські ЗМІ повідомили, що Путін нібито "ухвалив рішення" щодо нападу на Україну. Розмова мала відбутися в понеділок, 14 лютого, але Білий дім просив 12 лютого. В Москві погодидися і наголосили, що розмова відбулася "за запитом американської сторони".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год., повідомили у Єлисейському палаці. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

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