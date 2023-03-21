"Напруга є високою": Байден прагне поспілкуватися з Сі Цзіньпінем

Адміністрація США планує втілити у життя можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Байден хоче ще раз поговорити з Сі. І він це зробить. І ми зробимо це у найзручніший час», - додав. представник Білого дому.

Наразі він не може назвати дати такої розмови.

«Але важливо, щоб ми підтримували ці лінії зв’язку відкритими, особливо зараз, коли напруга є настільки високою», - наголосив Кірбі.

Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен відклав візит до Китаю після того, як над США було виявлено шпигунську повітряну кулю. За його словами, у Вашингтоні все ж таки хотіли б реалізувати цей візит.

Також Кірбі повідомив, що зараз ведеться робота, аби глава мінфіну Джанет Єллен і міністр торгівлі Джина Раймондо відвідали Китай з метою обговорення економічних питань.

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Нагадаємо, що за даними видання Financial Times, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести телефонні переговори з українським президентом Володимиром Зеленським одразу після поїздки до Росії і зустрічі з Володимиром Путіним.

Додамо, що Володимир Путін під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявив, що уважно ознайомився із планом Китаю щодо "українського врегулювання" і натякнув на готовність до переговорів.

Своєю чергою, в МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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