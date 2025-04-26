"Напружена зустріч": у Sky News розібрали фото переговорів Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський провели зустріч у Римі напередодні похорону Папи Франциска.

Ця зустріч була напруженою, оскільки їхня попередня зустріч закінчилася гучним скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, передає Sky News.

У базиліці Святого Петра перед похоронами Папи Франциска, лідери Америки та України сиділи навпроти один одного на двох окремих кріслах.

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«Вони виглядають як сповідник і грішник, за винятком того, що ми не можемо сказати, хто є хто», — зазначає видання, аналізуючи фото.

На фото видно як Дональд Трамп сидить навпроти Володимира Зеленського, обоє висунули руки на колінах. Двоє лідерів дивляться один на одного. В іншому ракурсі можна помітити, що український президент нібито сперечається з президентом США. Кадри передають певну напругу, яка виникла під час спілкування.

Зміст розмови наразі залишається невідомим. Проте, як зауважує Sky News, президент України не міг забути про умови мирної угоди від США, про які Трамп оголосив цього тижня. За оцінками аналітиків, мирний план виглядає дуже вигідним Кремлю. Зокрема, йдеться про значні поступки з боку Української сторони, а саме:

Україна має погодитися з втратою Криму та віддати частину своїх земель;

підписати запропоновану угоду про природні ресурси, яка фактично передасть половину українських мінеральних багатств Америці.

Після зустрічі у базиліці Святого Петра, Зеленський заявив, що зустріч була хорошою і може стати історичною.

Також Зеленський повідомив, що із Трампом вони обговорили питання захисту та безпеки України, необхідність повного і безумовного припинення вогню та про міцний і тривалий мир, який унеможливить початок нової війни.

Мирна пропозиція Трампа містить лише невизначені гарантії безпеки для України з боку країн, до яких не входять США. Це виключає будь-яке членство України.

Sky News зазначає, що мирна пропозиція Трампа передбачає лише розмиті гарантії безпеки для України з боку інших держав, без залучення США та без перспективи вступу України до НАТО.

Союзники України уважно спостерігають, чи буде Трамп тиснути на Володимира Путіна, або він просто піде, якщо його пропозиція зазнає невдачі, звинувативши українську сторону, перш ніж перейти до зближення з Москвою.

«Якщо він це зробить, роль Америки як гаранта міжнародної безпеки закінчиться. Це може бути тиждень, коли ми побачимо похорон світового порядку, яким ми його знаємо з часів Другої світової війни, як похорон Папи Римського сьогодні», — підсумувало видання.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані, назвавши її «продуктивною».

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