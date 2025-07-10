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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Напруженість між США та РФ зростає: Рубіо зустрівся з Лавровим у Малайзії

Держсекретар США висловив позицію президента Дональда Трампа щодо відсутності прогресу в переговорах про припинення війни Росії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 10 липня, на полях Регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії. Під час зустрічі Рубіо «віддзеркалив» розчарування президента Дональда Трампа через відсутність прогресу в переговорах про припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Politico.

Зустріч між головними дипломатами Росії та США відбулася одразу після телефонної розмови між президентом Трампом і Володимиром Путіним.

Розмова Рубіо з Лавровим віч-на-віч відбулася на тлі зростання напруги між Вашингтоном і Москвою. Рішучість Кремля продовжувати війну проти України зірвала спроби Трампа виступити посередником у мирних переговорах — завдання, яке він обіцяв швидко виконати після повернення до Білого дому.

«Наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати залучати всі сторони до пошуку розв’язання цього конфлікту. Ми будемо залучатися щоразу, коли матимемо таку можливість, як ми це зробили сьогодні. Я повторив те, що сказав президент — і розчарування, і фрустрацію через відсутність прогресу», — сказав Рубіо журналістам після розмови з Лавровим.

Ця зустріч підкреслює складнощі дипломатичних зусиль на тлі повномасштабної війни в Україні та стійкого небажання Росії йти на поступки, попри міжнародний тиск.

Нагадаємо, Келлог порівняв війну в Україні з Другою світовою. За його словами, останніми тижнями російські атаки набули «жахливих масштабів», а кількість загиблих серед цивільних викликає прямі асоціації з подіями Другої світової війни.

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