Напружені оборона, наступ та плани ворога: Зеленський провів нараду з військовими і силовиками

"Розуміємо найближчі плани ворога", – зазначив президент.
Президент України Володимир Зеленський провів 7 серпня щоденну селекторну нараду з військовими та силовиками щодо ситуації на фронті.
Про це глава держави повідомив у Мережі.
Так, під час щоденного селектору Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на фронті: "напружені оборонні та наступальні операції".
"Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", – йдеться в дописі президента.
Окрім того, військова та зовнішня розвідки України поінформували про дані, отримані з Росії. Зеленський зазначив: "Розуміємо найближчі плани ворога".
Голова СБУ Василь Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.
Голова МВС Ігор Клименко та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба розповіли про російські обстріли по цивільних об’єктах і про дії держави щодо ліквідації наслідків та щодо допомоги людям.
"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", – резюмував глава держави.
Ситуація на фронті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 7 серпня, що протягом минулого тижня ситуація була вкрай складною та напруженою як на сході, так і на півдні України. Окупанти намагалися повернути під свій контроль втрачені позиції на Харківщині: найгарячіше було на Куп'янському напрямку.
У ЗСУ 7 серпня повідомили, що ситуація на Куп’янському напрямку надалі складна, однак контрольована. Сили оборони там зривають плани ворога.
Водночас у ГУР Міноборони України поінформували про успішні операції розвідників на лівобережжі Херсонської області, де вони знищили цілий підрозділ окупантів.
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