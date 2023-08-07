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Напружені оборона, наступ та плани ворога: Зеленський провів нараду з військовими і силовиками

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Напружені оборона, наступ та плани ворога: Зеленський провів нараду з військовими і силовиками

Президент України Володимир Зеленський провів 7 серпня щоденний селектор з військовими і силовиками / Фото: Володимир Зеленський

"Розуміємо найближчі плани ворога", – зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський провів 7 серпня щоденну селекторну нараду з військовими та силовиками щодо ситуації на фронті.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Так, під час щоденного селектору Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на фронті: "напружені оборонні та наступальні операції".

"Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром – про власне виробництво. Ліквідовуємо бюрократичні барʼєри", – йдеться в дописі президента.

Окрім того, військова та зовнішня розвідки України поінформували про дані, отримані з Росії. Зеленський зазначив: "Розуміємо найближчі плани ворога".

Голова СБУ Василь Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

Голова МВС Ігор Клименко та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба розповіли про російські обстріли по цивільних об’єктах і про дії держави щодо ліквідації наслідків та щодо допомоги людям.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", – резюмував глава держави.

Президент України Володимир Зеленський провів 7 серпня щоденний селектор з військовими і силовиками / © Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів 7 серпня щоденний селектор з військовими і силовиками / Фото: Володимир Зеленський

Ситуація на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 7 серпня, що протягом минулого тижня ситуація була вкрай складною та напруженою як на сході, так і на півдні України. Окупанти намагалися повернути під свій контроль втрачені позиції на Харківщині: найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

У ЗСУ 7 серпня повідомили, що ситуація на Куп’янському напрямку надалі складна, однак контрольована. Сили оборони там зривають плани ворога.

Водночас у ГУР Міноборони України поінформували про успішні операції розвідників на лівобережжі Херсонської області, де вони знищили цілий підрозділ окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Атакують там, де втратили позиції! Бої все запекліші"

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Перегляди
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