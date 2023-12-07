Напружені відносини між Зеленським і Залужним: про що пишуть ЗМІ і чи є підстави хвилюватися

ТСН.ua з'ясовував, чи дійсно є конфлікт між Офісом президента та Генеральним штабом.

Видання "Українська правда", а також низка іноземних ЗМІ опублікували статті про нібито напружені стосунки між президентом Зеленським і головкомом ЗСУ Залужним.

Публікації спричинили чималий резонанс в Україні. То що за "кішка пробігла" між Зеленським та Залужним та чи варто очікувати відставки останнього, розбирався ТСН.ua.

Президент Зеленський вручає головнокомандувачу ЗСУ Залужному Хрест бойових заслуг. Київ, 6 травня 2022 року / Фото: Офіс президента України

Звідки і коли все почалося

Журналісти "УП" Роман Романюк і Роман Кравець стверджують, що Банкову стривожив високий рейтинг Залужного ще у квітні 2022-го – заледве після того, як росіяни накивали п'ятами з-під Києва та північних областей. Мовляв, українці персоніфікують армію не з Верховним головкомом Зеленським, а генералом Залужним.

Проте конфлікту не було, принаймні у публічній площині. Ближче до літа і особливо влітку цього року, коли стало зрозуміло, що контрнаступ на півдні пішов не за планом, у ЗМІ стали просочуватися чутки – між Залужним і Зеленський не все гаразд. Також журналісти припускали, що Валерій Федорович може мати політичні амбіції.

Ці чутки спростував керівник ОП Андрій Єрмак. У липні цього року він запевнив, що Залужний – людина президента і має важливіші завдання, ніж політичні інтриги.

Залужний і Єрмак під час телефонної розмови із західними партнерами / Фото: t.me/CinCAFU

Сам Залужний обрав тактику мовчання. Проте, як зауважують в УП, "публічна відсутність Залужного створила ефект, як у серіалі "Молодий Папа" – будь-яка заява головкома ЗСУ привертала до себе додаткову увагу.

Гучні "дзвіночки" – що пишуть у західних ЗМІ

У серпні цього року в американському журналі Newsweek опублікували статтю про можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним. Міноборони України цю інформацію заперечило.

Наприкінці жовтня журнал Time вийшов із передовицею про президента України Володимира Зеленського та його фото на обкладинці з написом: "Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто. Самотня боротьба Володимира Зеленського".

Обкладинка Time / Фото: Time

Повідомлялося, що політичне керівництво України на початку жовтня нібито вимагало від військових провести операцію зі звільнення Горлівки, але військові відмовилися, зіславшись на відсутність ресурсів. І хоча прізвище Залужного конкретно не називалося, автору статті анонімні джерела в ОП сказали, що "потрібно звільнити високопоставленого генерала, який відповідає за контрнаступ"

Потім з'явилася стаття Залужного в колонці The Economist, де він констатував, що війна в Україні переходить у небезпечний позиційний етап. На його думку, щоб вийти з глухого кута, потрібен “величезний технологічний стрибок”.

В Офісі президента на цю статтю відреагували м'яко кажучи "не дуже". Зеленський особисто висловив незгоду із думкою Залужного, заявивши, що не погоджується із заявами про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква був різкішим: він порадив Залужному не виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

У The New York Times побачили у заяві Зеленського "яскравий публічний докір" Залужного, що, на їхню думку, показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

Аналітики видання Financial Times також звернули увагу на напруженість між між Зеленським і Залужним. У статті зауважли, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк своєю чергою запевнив, що між президентом і головкомом ЗСУ є "синхронізована позиція".

Журналісти припускали, що коментарі Залужного, можливо, вплинули на рішення Зеленського звільнити командувача Сил спеціальних операцій України.

Російські "фейкомети" не сплять

7 листопада народний депутат Верховної Ради IX скликання (партія "Європейська солідарність") Володимир Ар'єв у соцмережах заявив, що нібито міністр оборони Рустем Умєров вніс на Ставку подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Таку інформацію він отримав нібито з "надійного джерела". Потім депутат свій допис видалив та опублікував спростування.

Згодом Мережею поширився діпфейк із нібито відеозверненням Залужного, у якому є заклик до збройного повстання.

Діпфейк на Валерія Залужного / Скриншот

Крім того, невідомі скористалися фотошопом, щоб запустити дезінформацію, намалювавши фейк про ТСН.ua.

Вкид невідомих про ТСН.ua та звернення Залужного

Звісно що головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням і не закликав до військового перевороту.

Також російські пабліки через китайські сайти розганяли фейк про те, що нібито Валерій Залужний та начальник керівник ГУР Кирило Буданов "вступили у змову з метою здійснення державного перевороту".

А скандальний американський журналіст (якщо його можна так назвати) Сеймур Херш взагалі договорився "до ручки". Херш, якого раніше вже ловили на поширенні російських наративів, ляпнув, що головком ЗСУ Залужний і керівник Генштабу РФ Герасимов нібито ведуть мирні перемовини за спиною у Зеленського. Підтверджень своїх слів він не надав.

Атаки Безуглої: то є план чи нема

Від кінця листопада з постійними атаками на Валерія Залужного стала виступати нардепка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яна Безугла.

Зокрема, Безугла закликала звільнити Залужного, бо у нього нібито немає жодного плану на війну. Пізніше вона звинуватила головнокомандувача ЗСУ у начебто замовних статтях в західній пресі.

В останні тижні Безугла активно критикує Залужного / Фото: ТСН.ua

"Ми чекаємо на комітеті план війни вже багато часу. Генеральний штаб має скласти планування: я хочу наступний рік воювати ось так, мені треба стільки-то людей, мені треба стільки-то грошей. І цього плану немає ні в кого", – заявляв в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Натомість радник голови Офісу Михало Подоляк запевнив, що "план війни, безумовно, є".

І хоча в ОП запевнили, що заяви Безуглої не можна розцінювати як ініціативу щодо відставки Залужного, мовляв "нардепи можуть говорити будь-що”, у Мережі в такі заяви не дуже хочуть вірити. Експерти зауважують, що між Офісом і пропрезидентською фракцію є чітка узгодженість дій, якщо не субординація. Тому можемо припустити, що Безугла не робила б такі заяви, якщо б її "вгамував" президент Зеленський або хоча б керівник ОП Андрій Єрмак.

Новий виток конфлікту

Новий виток скандалу продовжився після нової публікації видання The Economist, яке опублікувало статтю про нібито погіршення відносин між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Коли Росія почала своє вторгнення в лютому 2022 року, конкурентна політика впала в сплячку. Вона повернулася, коли екзистенційна загроза для України зменшилася наприкінці того ж року", – йшлося у статті.

Відносини між президентом Зеленським і головкомом Залужним у виданні назвали жахливими, і зауважили, що відкритий конфлікт був результатом невдачі українського контрнаступу на півдні.

"Політики кажуть, що їхні генерали – навчені радянською владою бовдури. А генерали кажуть, що політики їм заважають. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути творцем безвиході", – зазначають у виданні.

Іншим фактором є повідомлення про кримінальне розслідування щодо "здачі" півдня України. За деякими повідомленнями, головком ЗСУ наразі проходить лише як свідок у розслідуванні, але це може змінитися на щось більш серйозне, припускає The Economist. Союзники на Заході не виключають, що можливість кримінального обвинувачення покликана тримати Залужного під контролем.

Видання зазначає, що "Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його нечисленні кроки на політичній арені не можна назвати вправними".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк запевнив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

А от один із українських командирів у коментарі виданню заявив, що бійцям на полі бою байдуже, сварився Зеленський із Залужним, чи ні. Для них головне – залишитися серед живих і стримати ворога.

Що кажуть в українських ЗМІ – резонансна стаття "УП"

"Українська правда", журналісти якої посилаються на джерела у владі, стверджує, що Залужний нібито під час візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва скаржився йому на Офіс президента.

Зустріч з Ллойдом Остіном

"Остін потім нам же розказував, що Залужний скаржився, як йому заважають, що Офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався. І вони не сприяють довірі", – розповіли джерела видання.

У Мережі резонно зауважили, що особистої зустрічі Остіна і Залужного під час візиту голови Пентагону до Києва не було. В "УП" уточнили, що Залужний скаржився не особисто Остіну, а "його генералам".

Валерій Залужний і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала на зустрічі з Ллойдом Остіном

Відомий український політолог Володимир Фесенко вважає, що ймовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спровокує розкол у суспільстві України, а також негативно вплине у ставленні до України з боку міжнародних партнерів.

Також Фесенко погоджується, що "звільнення Залужного автоматично зробить його центром об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діями нинішньої влади".

На думку експерта, звільнення головкома невигідне насамперед президентові Зеленському.

Цю тезу підтримали і журналісти "УП". Вони опублікували закрите опитування соцгрупи "Рейтинг", яке стверджує, що би Зеленський і Залужний боролись за крісло президента, то результати були б майже тотожними.

У тій же статті "Української правди" стверджують, що президент Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома Валерія Залужного, що заважає останньому командувати всією армією. Зокрема, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським і Повітряних сил Миколою Олещуком.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Фото: УНІАН

Сирського називають "фаворитом" Зеленського.

Володимир Зеленський і Олександр Сирський / Фото: Associated Press

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. ФОТО: Military Media Center

"Розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ: "хороші", якими командує Сирський та інші фаворити, і "погані", які підпорядковуються Залужному", – зазначає співрозмовник видання з оточення Залужного.

Крім того, журналісти "УП" стверджують, що у лавах ЗСУ Сирський має репутацію командира, "який не рахується із втратами".