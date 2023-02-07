Напруженість у стосунках США та Китаю через повітряну кулю-шпигуна: глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна у слушний час

Ситуація з китайським шпигунським аеростатом у США не сприяє поліпшенню і так складних відносин між Вашингтоном і Пекіном, але у Білому домі й надалі хочуть посилювати діалог.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Очевидно, що цей інцидент не допоміг процесу (поліпшення відносин – ред.)», - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, що раніше взаємини між Сполученими Штатами Америки й КНР і до цього були напруженими.

«Для держсекретаря Блінкена зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору», - додав представник Білого дому.

У Вашингтоні переконані, що зараз – не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Очільник Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.

Також у підходах президента Америки Джо Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими - вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.

«Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію», - резюмував представник адміністрації.

Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося.

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Китайська куля-шпигунка у небі над США

У небі над Сполученими Штатами помітили китайську повітряну кулю-розвідницю. У Пентагоні заявили, що стежать за нею, але вирішили не збивати повітряний об'єкт із міркувань безпеки.

Об'єкт відстежували, зокрема, й у штаті Монтана, де розташовані деякі ядерні ракети шахтного базування. Для безпеки громадян у середу, 2 лютого, скасували кілька авіарейсів.

Пізніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свій візит до Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка була виявлена на північному заході США.

Пізніше військові США збили над Атлантичним океаном китайську повітряну кулю-розвідницю.

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