Наразі залишаються чинними: Нуланд сказала, коли США можуть послабити санкції проти Росії

Байден назвав Україну тією державою, стосовно якої США мають великі розбіжності із Росією.

Санкції, введені Сполученими Штатами за агресію РФ щодо України, будуть діяти, поки Москва не змінить поведінку щодо України.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден іще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України", - висловилася заступниця держсекретаря США.

Нуланд наголосила, що США віддані підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Вона додала, що президент США Джо Байден назвав Україну "країною, щодо якої є великі розбіжності з Росією".

"Президент назвав Україну як країну, щодо якої ми маємо великі розбіжності з Росією, але, як ви й сказали, Сполучені Штати твердо віддані, як ми й були вже кілька десятиліть, суверенітетові, незалежності і територіальній цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде тривати", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після саміту Байдена з Путіним мав розмову із заступницею держсекретаря Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала про зміст розмови, в тому числі в частині України. Зокрема, у США заявляють, що "жодних домовленостей про Україну без України не може бути".

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