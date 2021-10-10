Нардеп Батенко закликав допитати політиків, які "хайпують" на смерті депутата Полякова

Тарас Батенко закликав правоохоронців відреагувати на маніпуляції навколо смерті нардепа Антона Полякова.

Депутатів, які, посилаючись на анонімні джерела у правоохоронних органах, роблять гучні та компрометуючі заяви у ЗМІ та "хайпують" на смерті нардепа Антона Полякова, потрібно допитати у поліції.

Про це йдеться в депутатському зверненні співголови депутатської групи “Партія “За майбутнє”, народного депутата Тараса Батенка до міністра внутрішних справ Дениса Монастирського, генпрокурорки Ірини Венедіктової та очільника СБУ Івана Баканова.

Батенко звернув увагу, що за кілька днів після смерті Полякова у публічному просторі з'явилося безліч коментарів, теорій та думок "експертів", які відверто "хайпують" на темі загибелі політика. Він закликав допитати парламентаріїв, які "дозволяють собі гучні, компрометуючі заяви у ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела інформації у правоохоронних органах".

"Виникає питання, у який спосіб такі особи оперують інформацією, про яку не повідомлені родичі, яка не підтверджена жодним правоохоронним органом? Це банальне бажання пропіаритися чи у правоохоронців є труднощі з внутрішньою безпекою?", — зазначає нардеп.

За словами Батенка, всі близькі та знайомі Полякова шоковані різними чутками у ЗМІ, адже померлого нардепа не було помічено у вживанні наркотичних засобів.

Народний депутат закликає правоохоронні органи провести незалежне розслідування загибелі Антона Полякова і повідомити про його результати.

"У протилежному випадку будемо вважати заяви людей, які не уповноважені правоохоронними органами, пробою пера для нав'язування суспільству думки, що політик сам винен у своїй смерті, спробою "зам'яти" реальну причину його загибелі", — йдеться в запиті.

Нагадаємо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

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