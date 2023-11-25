Нардеп Данілов із "Батьківщини" написав заяву про складання мандата: документ

Голосування за підтримку складання мандата відбудеться 8 грудня.
Народний депутат Віталій Данілов із фракції "Батьківщина" написав заяву про дострокове припинення повноважень.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram і оприлюднив відповідну заяву.
"Ну, вже офіційно: депутат Віталій Данілов (Батьківщина) складає мандат. Ось заява. Він пройшов по загальному округу, тому замість нього зайде зайде наступний колега по списку. Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня", - написав Железняк.
Водночас нардеп зауважив, що Данілов у Раді майже не з'являвся.
"P.S. Не дивлячись на те, що його фракція сидить поруч з нами… чесно кажучи, вперше по фото дізнався про такого колегу", - додав Ярослав Железняк.
Нагадаємо, у липні Верховна Рада України достроково припинила повноваження народної депутатки від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, яка напередодні вирішила скласти депутатський мандат.
Читайте також: