Нардеп Данілов із "Батьківщини" написав заяву про складання мандата: документ

Народний депутат Віталій Данілов із фракції "Батьківщина" написав заяву про дострокове припинення повноважень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram і оприлюднив відповідну заяву.

"Ну, вже офіційно: депутат Віталій Данілов (Батьківщина) складає мандат. Ось заява. Він пройшов по загальному округу, тому замість нього зайде зайде наступний колега по списку. Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня", - написав Железняк.

Заява на складання мандата від Віталія Данілова / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Водночас нардеп зауважив, що Данілов у Раді майже не з'являвся.

"P.S. Не дивлячись на те, що його фракція сидить поруч з нами… чесно кажучи, вперше по фото дізнався про такого колегу", - додав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада України достроково припинила повноваження народної депутатки від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, яка напередодні вирішила скласти депутатський мандат.

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