Нардеп Гончаренко заявив про призначення Резнікова послом: в МЗС відреагували

В українському МЗС відреагували на інформацію народного депутата Олексія Гончаренка про те, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть звільнити з посади і призначити послом у Великій Британії.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі "Інтерфаксу-Україна".

Ніколенко заявив, що призначенням послів займається президент Володимир Зеленський. Представник МЗС закликав політиків не займатися кадровими питаннями.

"Розгляд відповідних кандидатур триває. Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої професійної компетенції", - зауважив Ніколенко.

Заява Гончаренка

У вівторок, 1 серпня, депутат Олексій Гончаренко із посиланням на власні джерела повідомив про те, що Олексій Резніков може піти з Міноборони на нову посаду. Нібито його мають призначити послом України у Британії. Дипломатичне крісло стало вільним після звільнення Вадима Пристайка 21 липня.

"Ще після яєць по 17 грн були активні намагання зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова. Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти до Міністерства юстиції. Але після звільнення Пристайка з посади посла в ОП вирішили, за своєю новою традицією, відправити послом не професійного дипломата, а міністра", - написав він.

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