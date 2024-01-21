Нардеп хоче скасувати візит "лідера іншої держави" після антиукраїнських заяв прем’єра Словаччини

Депутат Верховної Ради вимагає рішучої реакції через заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

Депутат Верховної Ради та голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вимагає рішучої реакції за заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

Про це він написав у Facebook.

"У кожної держави має бути якийсь мінімум самоповаги. Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та «червона лінія», яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує", – йдеться у його дописі..

Мережко додав, що "у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави".

Мережко зробив допис після антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу, 24 січня, запланований візит до України.

У коментарях під своїм постом на запитання читачів, чи Мережко має на увазі Роберта Фіцо, він відмовився підтверджувати або спростовувати це і наголосив, що це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".

Коментарі під постом нардепа Олександра Мережка

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо робив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти агресорку Росію на полі бою.

Також він сказав, що під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України до НАТО.

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