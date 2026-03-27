Нардеп "Юзік" після допиту НАБУ спокійно поїхав до Іспанії — УП

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков, відомий під сценічним псевдонімом «Юзік», виїхав за кордон і нині перебуває на іспанському узбережжі Коста-Брава. Там проживає його родина.

Ймовірно, Корявченков робить це незаконно — оскільки президент України Володимир Зеленський заборонив народним депутатам та державним службовцям залишати країну за неслужбовою потребою.

Журналісти виявили Юрія Корявченкова в Іспанії, де він, як з’ясувалося, перебуває ще від 14 березня — попри те, що 13 березня відвідував допит в Національному антикорупційному бюро, де є фігурантом у справі про «роздавання грошей» у конвертах для нардепів від СН.

Журналістам Корявченков підтвердив, що виїхав для відпочинку. За його словами, він зробив це за власний кошт. Також нардеп підтвердив, що минулого року його дружина в кредит придбала в місті Бланес на узбережжі Коста-Брава в Іспанії квартиру.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд України 19 березня оголосив вирок народній депутатці від «Слуги народу» Людмилі Марченко та її помічниці. За хабар та обіцянку внести чоловіків до системи «Шлях» фігурантки отримали реальні терміни ув’язнення.