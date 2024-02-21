Нардеп із фракції “Слуга народу” склав повноваження: що сталося

В'ячеслав Медяник написав заяву за власним бажанням через погіршення стану здоров'я

Народний депутат із фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник вирішив достроково припинити свої повноваження у Верховній Раді.

На офіційному сайті Верховної Ради зазначається, що його заяву розглянуть у четвер, 22 лютого, під час засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка фракції Юлія Палійчук повідомила, що В'ячеслав Медяник написав заяву за власним бажанням через погіршення стану здоров'я.

Напередодні видання ZN.UA із посиланням на власні джерела повідомляло, що Медяник має серйозні проблеми зі здоров'ям і планує виїхати на лікування за кордон.

Що відомо про В'ячеслава Медяника

В’ячеслав Медяник був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області. Наразі 37-річний депутат займає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

За даними руху “Чесно”, у 2019 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом листування Медяника, у якому він обговорював, як “вирішити питання з прокурорами”.

Наприкінці 2022 року він проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників та нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав цей законопроєкт.

Сім’я народного депутата має найбільшу кількість нерухомості серед дніпровських мажоритарників. До 2019 року В’ячеслав Медяник був підприємцем.

Нагадаємо, 21 лютого, закінчилася зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Вона привернула багато уваги ЗМІ, оскільки це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення.

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