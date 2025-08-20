Нардеп Копитін виступає за нову архітектуру українського оборонного виробництва

Реклама

Про це пише політолог, аналітик Фонду громадської дипломатії Олександра Решмеділова.

«Розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу - це не лише про війну, а й про стратегічне майбутнє України, ключ до безпеки та економічного зростання. Зараз ми маємо шанс створити потужну військову індустрію, яка не тільки захищає, але й розвиває економіку, підтримує інженерну школу, відкриває експортний потенціал, а головне створює робочі місця. Нам потрібні ідеї, технології та інновації, які дозволятимуть українській армії швидше отримувати сучасне спорядження. Серед подібних ідей, можна виділити «воєнний технопарк» чи платформа DOT-Chain Defence, які відстоює нардеп Ігор Копитін, - пише експертка.

Решмеділова підкреслює, що це дозволяє об’єднувати розробників, виробників і тестувальників, скорочуючи бюрократію та забезпечуючи армію сучасним спорядженням. Замість того, щоб тижнями чи місяцями чекати на узгодження документів, можна одразу обмінюватися ідеями та тестувати готові зразки. Це значно прискорює процес.

Багато зараз дискусій точиться навколо потреби дати дозвіл на експорт некритичної зброї, а також зробити автоматизацію закупівель, інтеграцію блокчейн-рішень. Це зробить процес закупівель максимально прозорим і доступним для контролю. Кожен зможе бачити, що, де, і за скільки було закуплено. Блокчейн забезпечує незмінність даних, що виключає можливість їх підробки або фальсифікації. В результаті, валюта від експорту реінвестується в оборонку, а прозорі цифрові платформи, як DOT-Chain, забезпечують швидкість і мінімізують корупційні ризики.

Народний депутат Копитін зазначає, що оборонна промисловість має стратегічне значення для України, тож потрібні стимули для зростання сектору ВПК. Саме тому запропонований Реєстр підприємств ОПК – резидентів Defence City стане інструментом для надання податкових пільг, спрощення митних процедур і експортного контролю, надання додаткових гарантій захисту й підтримки для релокації.