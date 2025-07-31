Нардеп Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу": яку причину назвав

Дмитро Костюк

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Народний депутат-мажоритарник Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції «Слуга народу».

Про це він сказав під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради.

Костюк заявив, що причина такого рішення — голосування минулого тижня за скандальний законопроєкт №12414.

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«Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції гідності. І це було ніби вчора, я пам’ятаю наші емоції та наші прагнення. Я завжди був за Європейський вибір України, геть від Москви. І саме Революція гідності ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір. Є багато запитань до НАБУ та САП — піара безкінечно, а посадок топкорупціонерів замало. Є питання взагалі щодо конституційності цих органів. Але створення антикорупційної системи — це один із головних результатів Революції гідності, яка для мене — не пусті слова…», — заявив народний депутат.

Водночас Костюк запевнив, що підтримує президента Зеленського, захищає його «від нападок опозиції».

«Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують, він виконує титанічну роботу», — сказав нардеп.

Зауважимо, що Костюк голосував «за» ухвалення попереднього закону про НАБУ і САП, згідно з яким антикорупційні органи стали залежними від рішень генпрокурора.

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Хто такий Дмитро Костюк

Дмитро Сергійович Костюк був обраний 2019 року в 65-му окрузі (Звягельський район на Житомирщині). Перемога Костюка була несподіванкою для політичних експертів, адже фаворитом виборчих перегонів на цьому окрузі вважали колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина, який родом зі Звягельського району.

До парламенту Костюк працював журналістом на телеканалі «Еспресо», був аспірантом історичного факультету КНУ ім. Шевченка.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила новий закон про повернення незалежності НАБУ та САП, який подав до парламенту особисто Володимир Зеленський.