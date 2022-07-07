Нардеп Ковальов організовував вивезення солі й зерна до Росії – Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підозрюваний у держзраді нардеп Олексій Ковальов допомагав вивозити з окупованої Херсонської області до Росії зерно і сіль.

Венедіктова також нагадала, як Ковальов "із захватом" писав у соцмережі про "плани повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполягав, що "Росія назавжди".

Про це генпрокурорка повідомила в Мережі 7 липня.

"Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ", – йдеться у дописі Венедіктової.

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За її даними, окупанти призначили Ковальова на псевдопосаду "заступника голови уряду Херсонської області".

Нагадаємо, 6 липня Ковальову було повідомлено про підозру у державній зраді та поплічництві державі-агресору.

Ще у квітні партія "Слуга народу" призупинила членство Ковальова у своїй фракції через підозру у співпраці з російськими окупантами.

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