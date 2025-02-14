Нардеп Кучеренко звинуватив "Нафтогаз" у закупівлях дорогого газу і продажі за низькими цінами

Газова політика "Нафтогазу" залишається непрозорою, а дії компанії викликають дедалі більше запитань. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко. За його словами, ситуація на ринку газу в Україні загрожує стабільності енергосистеми, оскільки державний монополіст діє всупереч економічній логіці.

"Дочірня компанія Нафтогазу Укртрансгаз купує імпортний газ вже по 32.5 тис грн. (790 доларів) за тисячу кубів. Купує дуже великими обсягами. Ціна вже більше ніж в 2 рази більше, ніж була влітку 2024, коли його треба було активно закачувати в сховища", – написав Кучеренко.

За словами депутата, "Нафтогаз" продає газ на внутрішньому ринку за ціною 17 тис. грн за тисячу кубометрів, фактично обвалюючи ринок. Він також зазначив, що компанія зробила все, щоб мінімізувати видобуток газу приватними компаніями.

"«Ефективність» - зашкалює! Як ви думаєте - хто по кінцю за все це заплатить?! І звідки візьмуться гроші на надвелику потребу імпортного газу на наступний опалювальний сезон?" – наголосив Кучеренко.

Раніше Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з енергетики ініціювала аудит «Нафтогазу» через дефіцит газу.