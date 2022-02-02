Нардеп Кузьміних, якого зловили на хабарництві, просить тимчасово виключити його зі "Слуги народу"

Нардеп Кузьміних, якого зловили на хабарництві, просить тимчасово виключити його зі "Слуги народу"

Його прохання про виключення розглянуть на найближчому засіданні фракції "Слуга народу".

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних, якого днями Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило на отриманні хабара у понад пів мільйона гривень, просить тимчасово виключити його з фракції.

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у Facebook.

За її словами, нардеп Сергій Кузьміних направив їй та голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії лист із проханням виключити його з числа членів партії тимчасово, з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

Олена Шуляк повідомила, що його заяву розглянуть на найближчому засіданні фракції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 січня, у НАБУ повідомили про викриття чинного народного депутата України на гарячому, під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн. За даними слідства, Кузьміних отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Згодом у “Слузі народу” підтвердили затримання нардепа-однопартійця Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. Голова фракції Давид Арахамія розповів, що для однопартійців ця новина стала шоком, оскільки Сергій Кузьміних користувався заслуженою довірою як волонтер, брат легендарного комбата “кіборгів”, колишнього кремлівського в’язня Олега Кузьміних.

Слід зазначити, парламентська провладна партія "Слуга народу" скликає термінове засідання Верховної Ради через низку кримінальних проваджень проти чинних народних депутатів. Зокрема, на засіданні планують заслухати очільника МВС Дениса Монастирського, генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову ДБР Олексія Сухачова щодо розслідування справ проти нардепів.

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