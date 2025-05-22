Нардеп Кузьміних вдруге поспіль не з’явився на суд: засідання перенесено на 26 травня

Реклама

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNN.

Причиною неявки парламентаря цього разу стало його відрядження до Республіки Молдова, яке триває з 19 по 25 травня.

Захист Кузьміних подав клопотання про перенесення засідання, посилаючись на "міжпарламентське співробітництво" депутата. Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли розгляд справи доводиться відкладати через відсутність обвинуваченого: попереднє засідання також не відбулося через його участь у державних заходах

Реклама

За інформацією Центру протидії корупції, подібні ситуації трапляються регулярно - серед причин також були лікування, робота у Верховній Раді та закордонні відрядження.

Колегія суддів ухвалила перенести розгляд справи на 26 травня о 14:30. Водночас суд повідомив апарат Верховної Ради про графік судових засідань для планування подальших відряджень Кузьміних.

Нагадаємо, Сергія Кузьміних, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності, було затримано у січні 2022 року під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень. За версією слідства, гроші він отримав за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд, а стадія дослідження доказів триває вже понад два роки.

Експерти антикорупційних організацій висловлюють занепокоєння щодо затягування процесу, адже строк давності у цій справі спливає менш ніж через два роки.

Реклама