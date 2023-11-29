Нардеп Лабазюк вийшов з-під варти за кілька годин після суду – за нього внесли понад 40 млн грн застави

Сергій Лабазюк вийшов з-під варти менше ніж за добу після рішення суду.

Народний депутат Сергій Лабазюк вийшов з-під варти 28 листопада, у той самий день, коли суд ухвалив рішення відправити його до СІЗО. За нього внесли 40,2 млн грн застави.

Про це повідомили ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Нардеп вийшов з-під варти під обовʼязки. Таким чином, він пробув у СІЗО менше ніж добу.

Сергій Лабазюк заявив, що під час судового засідання виникло більше питань ніж відповідей до детективів НАБУ та прокурора. Нардеп також закликав суспільство не робити поспішних висновків і не вішати кліше "борець з корупцією" чи "корупціонер".

Справа Сергія Лабазюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 28 листопада обрав запобіжний захід для народного депутата групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка з Хмельниччини – два місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень.

НАБУ і САП 21 листопада повідомили про підозру народному депутату. За даними слідства, Лабазюк і його спільники намагалися підкупити віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Тепер депутата та його спільника підозрюють за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Держспецзв'язку Віктору Жору.

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