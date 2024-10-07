Нардеп, оголошений у міжнародний розшук, продовжує голосувати у ВР з-за кордону: подробиці

Дмитрук голосував на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Народний депутат від "Слуги народу", наразі позафракційний Артем Дмитрук, який втік з країни, дистанційно голосував на засіданні Комітету Верховної Ради.

Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів, а також цю інформацію підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда глазам!!! Були правохоронці - Нацпол був онлайн. Ну не ЙТМ. Живіть з цим", - зазначила вона.

Вона повідомила, що направлено запит для з'ясування ситуації.

Гончаренко розповів, що Дмитрук брав участь в засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності.

"За моєю інформацією, втікач-нардеп Дмитрук дійсно брав участь в засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності і дійсно голосував в комітеті за один із законопроєктів після своєї втечі!, - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше в ДБР підтвердили, що Дмитрук справді нелегально покинув Україну, і почали встановлювати осіб, які допомогли нардепу втекти за кордон.

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