Нардеп: олігарх Абрамович таємно відвідував Київ для зустрічі з Зеленським

Абрамович і Путін / © Getty Images

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Бізнесменом, який, за версією диктатора Путіна, зустрівся днями в Києві з президентом Володимиром Зеленським, є російський мільярдер Роман Абрамович.

Про це стверджує народний депутат Олексій Гончаренко.

За його інформацією, така зустріч дійсно відбулася й мова йде про Романа Абрамовича. Гончаренко пише, що саме Абрамович приїжджав до Києва, щоб зустрітися із президентом та передати інформацію від нього до Путіна

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«Як ми дізналися, був вибудований канал комунікації — Зеленський російський олігарх — Путін. Дуже прямий канал комунікації. Очевидно, що цей канал комунікації зруйнований. Бо він мав бути в тиші. А Путін свідомо про нього розповів», — припускає нардеп.

Зауважимо, що в Офісі президента наразі не коментували чутки про нібито зустріч глави держави з російським олігархом. Сам Абрамович публічно не підтверджував і не спростовував інформацію про поїздку до Києва та зустріч із Зеленським.

Що заявив диктатор Путін

Нагадаємо, російський диктатор Путін на своєму Петербурзькому економічному форуму (ПМЕФ) розповів, що наприкінці травня йому зателефонував «один із представників російських бізнес-кіл» і повідомив, що його запросили до Києва. Диктатор не розкрив особистість співрозмовника, але зазначив, що знає його дуже давно, і назвав порядною людиною, якій довіряє.

«Він поїхав до Києва і зустрічався з цим паном — автором цього листа (йдеться про лист Зеленського до Путіна — Ред.). У нього там у резиденції», — пояснив Путін.

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За словами диктатора, після повернення бізнесмен нібито передав йому усне прохання Володимира Зеленського про зустріч.

Путін стверджує, що ця зустріч відбулася 21 травня. Диктатор поскаржився, що 22 травня ЗСУ завдали удару по Старобільську. Нагадаємо, що російська пропаганда стверджує, що внаслідок удару загинули студенти, а не російські окупанти.

Що відомо про роль Абрамовича

Навесні 2022 року Абрамович був присутній на переговорах Росії та України у Стамбулі. Financial Times розповідала, що Абрамович тоді став «довіреною особою» Путіна.

«Він частково модерує процес із погляду, щоб не було якогось непорозуміння „на вході“. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла з погляду логістики переговорного процесу», — говорив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Абрамович посідає 377-ме місце у списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Його статки зараз оцінюють у $9,3 млрд.

Нагадаємо, президент Зеленський опублікував відкритого листа до Путіна з пропозицією особистої зустрічі та назвав формат переговорів.

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