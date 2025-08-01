Арахамія просив вибачення через брак комунікації: нардеп розповів, як ухвалювали скандальний закон про НАБУ

Депутати у Верховній Раді

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У фракції «Слуга народу» виникла «мінікриза довіри» після того, як частина депутатів проголосувала за скандальний законопроєкт №12414, не знаючи, чиї вони. Це спричинило напружені внутрішні дискусії та призвело до того, що голова фракції вибачився за брак комунікації. За словами народного депутата «Слуга народу», комітету ВР з питань антикорупційної політики Олексія Жмеренецького, частина парламентарів проголосувала за документ, не знаючи, хто є його автором.

Про це він розповів в інтерв’ю для Наталії Мосейчук.

Жмеренецький розповів, що у фракційному чаті запитував, чиї це поправки, але не отримав відповіді.

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«Більшість членів фракції фантазували на тему, що це позиція чиясь, якогось керівництва», — зазначив він.

За його словами, депутати довірилися секретаріату, що спровокувало «мінікризу довіри» та напружені дискусії після цієї ситуації. Коли колеги зрозуміли, за що проголосували, вони почали «щиро вибачатися». Після цього випадку у фракції створили робочу групу для розробки внутрішнього регламенту, що має налагодити процедури ухвалення рішень та комунікацію.

«Приблизно 3-4 дні не вщухали внутрішні дискусії рефлексії, на підвищених тонах. У результаті сьогодні голова фракції вибачився перед депутами через такі процедури, через брак комунікації всередині фракції. І через непрацюючі внутрішні процедури прийняття рішень. Відповідно у нас робоча група створена у фракції, яка нарешті напрацює внутрішній регламент прийняття рішень, обговорень. Ця ситуація приведе до інституційного розвитку фракції», — заявив Олексій Жмеренецький.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який, попри заклики громадськості та Єврокомісії, ліквідовував незалежність НАБУ і САП. Того ж вечора документ був підписаний президентом Зеленським.

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Це рішення викликало масові протести у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах.

Після цих подій президент Зеленський погодив текст нового документа, який мав повернути повноваження антикорупційним органам.

30 липня цей новий законопроєкт (№13533) був підтриманий парламентським комітетом з питань правоохоронної діяльності.