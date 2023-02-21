Нардеп Рудик закликав ВР терміново прийняти зміни до законодавства для евакуації дітей з Бахмута

У фронтовому Бахмуті через різні причини залишаються більше 100 дітей, для їх евакуації необхідно терміново прийняти зміни до українського законодавства.

Про це у своєму фейсбук написав підполковник Збройних Сил України, народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик та закликав колег з Верховної Ради оперативно розглянути це питання в сесійній залі.

"Сьогодні у Бахмуті продовжують залишатися більше 100 дітей. Причини різні: неадекватність батьків, їх ватні погляди, безпечність, що межує з дурістю. Найгірше, що відповідно до норм законодавства евакуювати їх із цього пекла без дозволу так званих "батьків" фактично неможливо. Звернувся з депутатським запитом до віцепрем’єра Ірина Верещук. Отримав миттєву реакцію телефоном і вчора офіційну відповідь. Дякую. Робота ведеться у прискореному режимі. Із 11 по 16 лютого з Бахмута і Часового Яру вже евакуйовано 80 дітей. Оперативно підготовлено проєкт урядової постанови, яка врегулює питання роботи органів опіки, пов’язаних із захистом прав дітей. Розробляються зміни до Сімейного кодексу та окремих законів, які дозволять евакуювати цих дітей без згоди безглуздих батьків. Часу дуже і дуже мало. Прошу оперативно долучитися Уповноваженого ВР з прав людини Дмитро Лубінець, а колег у парламенті розглянути на профільному комітеті напрацьовані зміни і підтримати в залі!" – закликав Сергій Рудик.

Нагадаємо, пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області повідомляла, що на початок лютого в Бахмуті залишалося 5990 людей, 200 з них – діти.

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