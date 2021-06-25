Нардеп Сергій Лабазюк назвав першочергові кроки для завоювання Україною світових ринків

В Україні 75% потужностей підприємств застарілі та потребують модернізації.

Модернізація виробничих процесів на українських підприємствах підвищить рівень якості вітчизняної продукції, що дасть змогу конкурувати нашій державі на світових ринках.

Таку думку в ефірі телеканалу "ТВ7+" висловив народний депутат України від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк.

Сьогодні в Україні 75% потужностей підприємств застарілі та потребують модернізації. Проте для оновлення обладнання чи певних виробничих процесів потрібні значні фінансові ресурси. Тільки потужне підприємство з високими показниками фінансової стійкості та ліквідності може залучити необхідну кількість коштів, вважає політик.

"Що сьогодні потрібно бізнесу? Чіткі правила, об’єктивна фіскальна система та підтримка в частині модернізації виробничих процесів. Вітчизняний бізнес також потребує доступу до отримання дешевих кредитів для оновлення обладнання, адже більшість техніки в Україні застаріла і не відповідає нормам 21 століття. Що не дає нам можливості конкурувати на міжнародних ринках Азії чи Європи. Так, в Україні є підприємства з сучасним обладнанням, які мають доступ до дешевого ресурсу. Вони рухаються вперед, проте цього недостатньо для глобальних змін", - заявив Лабазюк.

Модернізація підприємств за підтримки держави – одне з ключових завдань уряду. Адже, як говорить депутат, саме оновлення технологічних процесів впливає на рівень якості української продукції та, як результат – конкурентоспроможності.

"Мова йде про сертифікацію продукції для виходу на зовнішні ринки. Що для цього потрібно? Показати усі процеси виробництва, але не на обладнанні 60-70-х років! Застаріла техніка – це зниження продуктивності та збільшення витрат на енергоносії. Необхідна фінансова підтримка з боку держави! Тільки за умови модернізації виробництва Україна зможе прискорити економічний розвиток", - підсумував Сергій Лабазюк.

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