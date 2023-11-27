Нардеп-"слуга" зареєстрував постанову про відкликання Безуглої з комітету ВР з нацбезпеки: документ

Після своїх скандальних висловлювань про Залужного, Безугла не може залишатися на посаді заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв зареєстрував постанову про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки через її скандальні заяви про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це нардеп повідомив у Facebook 27 листопада.

"Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення", - написав Кривошеєв.

Ігор Кривошеєв зареєстрував постанову про відкликання Безуглої з Комітету з нацбезпеки / Фото: із соцмереж

Раніше народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз ініціювала звільнення депутатки Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Нагадаємо, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

Народний депутат від "Слуги народу", представник президента в Раді Федір Веніславський розкритикував заяву Безуглої про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Веніславський наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в Комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

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