Нардеп Тищенко з-під арешту “увірвався” на засідання комітету Верховної Ради і виголосив промову

Народний депутат, який перебуває під слідством, оголосив, що буде боротися з корупцією, але після перемоги.

Скандальний народний депутат Микола Тищенко, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, за допомогою відеозв’язку несподівано “увірвався” на засідання бюджетного комітету Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, Микола Тищенко, який перебуває під слідством, активно вносив правки, просив додати грошей Головному управлінню розвідки Міноборони, а потім проголосив дивну “антикорупційну” промову.

"Як сказав президент, з корупцією ми будемо боротися після перемоги. Те ж саме сказав голова ОП, що корупція – не головне, а головне сьогодні – перемога. Тому я починаю діяти в цих напрямках", - раптом оголосив нардеп.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі під час влаштованої Тищенком "облави на ботоферми" сталася бійка, в якій брали участь охоронці нардепа. У поліції повідомили, що відкрили два кримінальні провадження: умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Вже 25 червня нардепу було повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Тищенко залишиться під домашнім арештом

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