Нардеп Трухін зізнався, що пропонував хабар поліцейським після скоєння ДТП

Народний обранець уклав угоду зі слідством, але вона жодним чином не стосується участі політика в самій аварії.

Нардеп, ексчлен партії "Слуга народу" Олександр Трухін зізнався, що пропонував поліцейським хабар. Політик пішов на угоду зі слідством.

Про це стало відомо на засіданні суду 22 лютого.

Про зізнання Трухіна оголосив на судовому засіданні прокурор.

"Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною та обвинуваченим Трухіним", – сказав прокурор.

"Ми дійшли згоди, що дійсно ця угода буде відповідати суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін як народний депутат за час війни не втік, не вживав якихось антиукраїнських заходів, а навпаки займав проукраїнську позицію. Він багато надавав документів, де він брав участь в яких заходах на міжнародном рівні", – додав прокурор.

Коли Трухін укладав угоду зі слідством, то розповів, що пропонував поліцейським хабар за те, щоб якнайшвидше залишити місце ДТП. Прокурор наголосив, що ця угода жодним чином не стосується участінародного обранця у самій аварії.

Зауважимо, що Трухін підписав угоду зі САП ще 17 лютого. Угода передбачає, що нардеп повинен протягом місяця сплатити 6 млн грн на підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів". Політик також повинен сплатити 68 тис. грн штрафу. Цю угоду ще має затвердити суд.

Нагадаємо, у серпні 2021 року Трухін скоїв ДТП, в якій постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. У лютому 2022 року через скандал депутата виключили з партії "Слуга народу".

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