Нардеп від "ОПЗЖ" їздив до Угорщини у "триденні" відрядження, які тривали 2 місяці – Схеми

Борт двічі брав відрядження на три дні, але лишався за кордоном по одному місяцеві.

Народний депутат Віталій Борт із депутатської групи "Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ) у квітні та липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради. Проте обидва рази залишався за кордоном ще на місяць.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на дані перетину кордону.

Розслідувачі встановили, що Борт залишив країну через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною 12 квітня 2023 року і повернувся тим же маршрутом через місяць – 12 травня 2023 року. Проте відрядження він отримав лише на три дні – з 12 по 14 квітня 2023 року. Таким чином, нардеп пробув за кордоном на 28 днів більше.

2 липня 2023 року депутат виїхав через КПП "Лужанка" до Угорщини, а повернувся 30 липня. В апараті Верховної Ради на запит журналістів визнлали, що дійсно мав відрядження до Угорщини, але знову ж таки лише на три дні – від 3 до 5 липня.

Сам депутат не прокоментував журналістам, чому перебував за кордоном довше, ніж було дозволено відрядженням.

За інформацією журналістів, усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де загалом провів 207 днів.

З ким зустрічався в Угорщині

У звітах Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником проросійського прем’єр-міністра Віктора Орбана на ім’я Лорінц Ночо.

Лорінц Ночо / Фото Facebook Nacsa Lőrinc

У 2021 році Державна міграційна служба заборонила цьому угорському політикові в’їзд на три роки.

У ЗМІ тоді писали, підставою заборони на в'їзд стала агітація за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, що прямо забороняється Виборчим кодексом України.

Що відомо про нардепа