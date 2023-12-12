Нардеп від ОПЗЖ за кілька днів до нападу РФ втік до Польщі і орендує там шикарну квартиру – "Схеми"

Нардеп Федір Христенко після втечі до Польщі більше не повертався до України.

Народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко 14 лютого 2022 року втік з України до Польщі і відтоді не повертався. У щорічній декларації за 2022-й рік він вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, у квартирі площею 173 квадратних метри.

Про це повідомляють "Схеми" із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

Відповідно до декларації, Федір Христенко орендував ці апартаменти 19 лютого – за 5 днів до повномасштабного вторгнення Росії. Він також вказав у власності родини квартиру на 176 квадратних метрів у Москві та трьома паркомісцями.

Ця нерухомість у Москві записана на дружину Марину Христенко від 2018-го року. Орієнтовна вартість таких апартаментів, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон доларів – ред.).

У декларації Христенко зазначив, що квартиру у Польщі орендує разом з дружиною та дочкою у власника – громадянином Польщі Мациєжа Дражкевича.

"Точна адреса у публічно доступній декларації не вказана, але, ймовірно, це будинок на вул. Сармацькій в елітному районі Варшави, де, за інформацією видання "Бахмут IN.UA", у серпні 2022 року були зафіксовані одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка: BMW M760LI, Bentley Continental та Porsche Cayenne. Їх нардеп також задекларував", - пишуть журналісти.

Нардеп-втікач від "ОПЗЖ" 2022 року задекларував лише 42 тисячі гривень депутатської заробітної плати.

Федір Христенко 2019 року був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя" за виборчим округом в Бахмутському районі Донецькій області.

Нагадаємо, Рада хоче звільнити члена ЦВК Юрія Буглака, який втік до початку повномасштабного вторгнення і майже два роки живе в США.

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