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Нардеп від "Слуги народу" вийшов з партії через "кадри": на це різко відреагували Арахамія та Безугла

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Нардеп від "Слуги народу" вийшов з партії через "кадри": на це різко відреагували Арахамія та Безугла

Нардеп Ігор Кривошеєв. Фото: Facebook

Інші "слуги" обізвали нардепа "перебіжчиком" та закликали вийти з фракції.

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв написав заяву на вихід з партії. Своє рішення він прокоментував "кадровою політикою партії". 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

Кривошеєв заявив, що він виходить зі "Слуги народу" через діяльність своїх однопартійців Гетьманцева та Тищенка. 

"З партійною кадровою політикою все відверто погано, і це зрозуміло всім. Тож якщо мені необхідно вийти з партії, щоб підсвітити певні наявні проблеми, зокрема, тотальну недовіру суспільства до Данила Гетьманцева, я просто зобов'язаний це зробити", — розповів Ігор Кривошеєв.

Нардеп зазначив, що його рішення не пов'язано із діяльністю президента Зеленського, якого він підтримує. 

На це у коментарях відреагували голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який закликав нардепа вийти з фракції. Його колега Мар'яна Безугла обізвала Кривошеєва "перебіжчиком". 

Скриншот з Facebook Ігоря Кривошеєва / ©
Скриншот з Facebook Ігоря Кривошеєва
Скриншот з Facebook Ігоря Кривошеєва / ©
Скриншот з Facebook Ігоря Кривошеєва

Нагадаємо, Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах.

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Дата публікації
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