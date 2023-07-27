Нардеп від "Слуги народу" вийшов з партії через "кадри": на це різко відреагували Арахамія та Безугла

Інші "слуги" обізвали нардепа "перебіжчиком" та закликали вийти з фракції.
Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв написав заяву на вихід з партії. Своє рішення він прокоментував "кадровою політикою партії".
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Кривошеєв заявив, що він виходить зі "Слуги народу" через діяльність своїх однопартійців Гетьманцева та Тищенка.
"З партійною кадровою політикою все відверто погано, і це зрозуміло всім. Тож якщо мені необхідно вийти з партії, щоб підсвітити певні наявні проблеми, зокрема, тотальну недовіру суспільства до Данила Гетьманцева, я просто зобов'язаний це зробити", — розповів Ігор Кривошеєв.
Нардеп зазначив, що його рішення не пов'язано із діяльністю президента Зеленського, якого він підтримує.
На це у коментарях відреагували голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який закликав нардепа вийти з фракції. Його колега Мар'яна Безугла обізвала Кривошеєва "перебіжчиком".
Нагадаємо, Рада позбавила мандата нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах.
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