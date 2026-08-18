Нардеп від "Слуги народу" складає мандат: стала відома причина

Депутат Верховної Ради Анжрій Жупанин оголосив про складання повноважень

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» та заступник голови енергетичного комітету парламенту Андрій Жупанин написав офіційну заяву про складання депутатських повноважень. Своє рішення політик пояснив бажанням повністю зосередитися на практичній роботі в енергетичному секторі для підготовки України до холодів.

Про це він розповів у коментарі «Українській правді».

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Причини неочікуваного рішення

Відхід Андрія Жупанина з парламенту став певним сюрпризом, з огляду на його багаторічну та активну законотворчу діяльність у сфері енергетики. Проте сам депутат наголошує, що наразі держава потребує більше безпосередніх практичних дій «в полі», ніж нових законодавчих ініціатив.

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«Час спрямувати набуті навики та знання в енергетичному секторі в практичну площину, щоб допомогти країні підготуватися до найскладнішої зими в історії», — заявив Жупанин.

Наразі політик не розкриває деталей щодо того, яку саме посаду чи напрямок роботи в енергетичній галузі він обійме. Офіційне складання повноважень відбудеться після того, як Верховна Рада проголосує за відповідну постанову на одному з найближчих пленарних засідань.

Що відомо про кар’єру Андрія Жупанина

Жупанин потрапив до українського парламенту під час виборів у 2019 році, обравшись за партійними списками «Слуги народу». Тривалий час він успішно очолював підкомітет газової політики, а з 2024 року пішов на підвищення, ставши заступником голови Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За час своєї депутатської каденції він відзначився розробкою низки стратегічно важливих євроінтеграційних законопроєктів, спрямованих на реформування та адаптацію української енергетики до стандартів ЄС. Його фаховість цінувалася настільки високо, що у грудні 2025 року Жупанина навіть розглядали як одного з головних кандидатів на посаду міністра енергетики України.

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Окрім політичної діяльності, колишній «слуга народу» активно інвестував час у власну освіту на міжнародному рівні. Зокрема, у 2024 році він успішно завершив навчання у престижній London Business School, здобувши ступінь магістра з бізнес-управління.

Нагадаємо, у Раді з’явилося двоє нових депутатів, які увійшли до фракції «Слуга народу». Нові народні обранці замінили колишніх парламентарів Маслова та Безгіна.

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