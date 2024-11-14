Скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, який втік до Великої Британії, дав інтервʼю рупору російської пропаганди Russia Today.

Про це повідомляється на офіційній сторінці кремлівських пропагандистів.

У своєму інтервʼю він заявив, що операція ЗСУ у Курській області це "виключно тупі, дурні та неправильні амбіції Зеленського".

Він додав, що операція у Курській області, мовляв, принесла лише втрати ЗСУ та українському народу.

"Це чергове злочинне рішення, яке буде записано у майбутні кримінальні справи пана Зеленського", - заявив Дмитру російським пропагандистам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійський нардеп Шевченко пригрозив Зеленському й закликав до переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що скандальний нардеп Куницький поїхав за кордон у відрядження та не повернувся.

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