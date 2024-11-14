Нардеп-втікач Дмитрук дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про "суд над Зеленським"

Зокрема Дмитрук назвав "злочинним наказом" операцію у Курській області.
Скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, який втік до Великої Британії, дав інтервʼю рупору російської пропаганди Russia Today.
Про це повідомляється на офіційній сторінці кремлівських пропагандистів.
У своєму інтервʼю він заявив, що операція ЗСУ у Курській області це "виключно тупі, дурні та неправильні амбіції Зеленського".
Він додав, що операція у Курській області, мовляв, принесла лише втрати ЗСУ та українському народу.
"Це чергове злочинне рішення, яке буде записано у майбутні кримінальні справи пана Зеленського", - заявив Дмитру російським пропагандистам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійський нардеп Шевченко пригрозив Зеленському й закликав до переговорів.
Крім того, ми раніше інформували, що скандальний нардеп Куницький поїхав за кордон у відрядження та не повернувся.
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