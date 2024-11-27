Нардеп вважає, що брак мінометних снарядів не загрожує безпеці армії

В українській армії виявили мінометні снаряди з дефектами, але ситуація не є критичною. Всі несправні боєприпаси вже були вилучені, тож загрози немає.

Про це розповів в етері "Радіо Свобода" член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, виробник бракованих мін мусить за власний кошт виготовити нові боєприпаси, які перед тим, як потрапити до військових, пройдуть більш ретельну перевірку. Він також зазначив, що дефект виявився через зміну погодних умов, зокрема через підвищену вологість та низьку температуру, що стали факторами, які дозволили виявити проблему.

"Цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання мають достатньо далекоглядні наслідки. Тому це з’ясовується, і, я думаю, в майбутньому Мінстратегпром, військова прийомка працюватимуть так, щоб не допустити такого браку", — сказав він.

Він також додав, що причину, чому під час військової прийомки не виявили брак боєприпасів, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні виник скандал через боєприпаси калібру 120 мм, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Міноборони розслідує причини несправностей, а Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження. Військові скаржаться, що кожна десята міна на фронті – бракована, але офіційних коментарів щодо кількості таких боєприпасів поки не надано.

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