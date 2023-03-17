Нардеп Забродський складає мандат: чим він може зайнятися

За даними ЗМІ, народний обранець може отримати посаду в Генштабі ЗСУ.

Нардеп від фракції "Європейскої солідарності" Михайло Забродський складаємандат – відповідний проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, а також опублікована в Мережі нардепом Ярославом Юрчишиним інформація.

"Михайло Забродський, народний депутат від Європейської солідарності, складає мандат. Генерал Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерій Залужному. Тож, так виглядає, обрав можливість сконцентруватися на цій ділянці", – припустив Юрчишин.

Водночас видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що Забродський може отримати посаду в Генштабі ЗСУ.

Фото: Телеграм-канал Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, наприкінці лютого Рада позбавила мандатів одразу трьох нардепів від ОПЗЖ: Наталію Королевську, її чоловіка Юрія Солода, а також Олега Волошина.

Що відомо про Михайла Забродського

Нардеп 9 скликання від "Євросолідарності" водночас має звання генерал-лейтенанта ЗСУ та героя України. Забродський у період від 2015 до 2019 років був командувачем Десантно-штурмових військ, першим заступником керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівником АТО на території Донецької та Луганської областей (2017 року).

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