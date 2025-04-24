Нардеп заявив про "мініНАТО" з Україною: які ще країни туди "приписав"

НАТО і Україна

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Франція, Британія і Німеччина формують оборонний блок «мініНАТО» з Україною.

Про це заявив народний депутат Олег Дунда в ефірі Вечір.LIVE.

На думку нардепа, переговори в Лондоні пройшли успішно — Європа нарешті починає створювати свою вісь сили без покладання на Америку. Дунда вважає, що в Лондоні «викристалізувався новий оборонний блок у вигляді України, Британії, Франції та Німечини».

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«Багато десятиріч безпека Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн на європейському континенті залежала від Сполучених Штатів. І як швидко змінилася позиція, і як швидко вони стають не поруч зі США, від яких вони залежали, а поруч з Україною. Фактично це формується серцевина НАТО і формується „мініНАТО“», — зазначив він.

Раніше британський аналітик попередив Німеччину про можливу війну з Росією до 2027 року.