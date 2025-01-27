Нардеп запропонував, щоб ЗМІ погоджували з владою, які теми висвітлювати

Політик закликає до обмеження свободи медіа, особливо коли йдеться про чутливі теми.

Пропонується обмежити діяльність медіа, зокрема зобов'язати їх погоджувати з владою, які теми можна висвітлювати, а які — ні, особливо щодо "сірих зон".

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда Вечір.LIVE

Нардеп запропонував обмежити діяльність медіа та зобов'язати їх погоджувати з владою, які теми можна висвітлювати.

"Медіа повинні бути обмежені, має бути зустріч і домовленість, на якій слід визначити, які теми можна освітлювати, а які не можна, які перебувають у "сірій зоні" і щодо них потрібно все ж таки звертатися до відповідних органів влади або до Міністерства культури, або до Генштабу, і прояснювати: чи можна це висвітлювати, чи ні", - вважає він.

Нагадаємо, В Раді відновили обговорення законопроєкту №10242, який передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання в публічні реєстри та розповсюдження обробленої інформації.

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