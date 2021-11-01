Нардепа Киву затримала поліція: політик заперечує, що отримав підозру про держзраду

У Києві патрульна поліція зупинила автомобіль, в якому перебував одіозний народний депутат.

У понеділок, 1 листопада, на Столичному шосе у Києві правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував нардеп від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів, поширюючи відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно, що біля автомобіля Іллі Киви стоїть декілька поліцейських машин, участь у цій операції беруть також бійці спецпідрозділу.

За інформацією, яку не підтверджено офіційно, автомобіль Киви правоохоронці зупинили для того, щоб оголосити йому підозру в справі про державну зраду.

У коментарі Telegram-каналу @pavlovskynews Ілля Кива підтвердив факт затримання і повідомив, що перебуває на місці в очікуванні адвоката. За його словами, підозру йому не вручали, а його авто зупинили для того, щоб "заробити грошей”.

Нагадаємо, відео зі стріляниною з автомата, яку влаштував у день вбивства Степана Бандери народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива, також стало приводом для відкриття кримінального провадження.

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