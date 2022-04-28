Нардепа Ковальова виключили зі "Слуги народу": його підозрюють у співпраці з окупантами на Херсонщині

Нардепа Ковальова виключили зі "Слуги народу": його підозрюють у співпраці з окупантами на Херсонщині

Партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції. Зараз він перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області. Його запідозрили у співпраці з російськими окупантами.

Про це йдеться у спільній заяві політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Зазначається, що Ковальов був обраний у виборчому окрузі №186 у Херсонській області.

"Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває (на захопленій територій - ред.) цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації", - йдеться у заяві.

Скриншот sluga-narodu.com

За словами Ковальова, на тимчасово захопленій території він допомагає із наданням гуманітарної допомоги.

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"Він не відвідує пленарні засідання ВР, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - заявили у "Слузі народу".

Однопартійці Ковальова вважають, що його поведінка та випадки спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

Фото: Facebook Олексія Ковальова

"Слуга народу" звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України із закликом порушити відповідну кримінальну справу, щоб розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.

Нагадаємо, у Херсоні депутат міської ради від політичної партії "Блок Сальдо" підтримав російських окупантів та співпрацює з ними. Зраднику повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Скріншот Facebook Олексія Ковальова

Фото: Facebook Олексія Ковальова

Фото: Facebook Олексія Ковальова

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