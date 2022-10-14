Нардепці зі "Слуги Народу" оголосили підозру за незадеклароване майно на понад 4 млн грн

Народна обраниця не внесла до декларації два квартири, авто і нежитлове приміщення.

Народній депутатці від партії "Слуга Народу" Анні Колісник 14 жовтня оголосили підозру у внесенінедостовірних даних до е-декларації на понад 4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

Там уточнили, що народна обраниця не внесла до своєї декларації про доходи за 2020 рік інформацію про володіння двома квартирами в Києві, нежитловими приміщеннями к Харкові та автомобілем. Сукупна вартість усього переліченого майна перевищує 4,4 млн грн.

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Як зауважили в НАБУ, це більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Тож депутатці оголосили підозру за статтею про декларування недостовірної інформації.

Зауважимо, що ні САП, ні НАБУ не вказують імені народної депутатки, проте агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться саме про Колісник.

Нагадаємо, СБУ викрила соратника екснардепа-зрадника Іллі Киви, який коригував ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та полював за переміщенням сил ППО Збройних сил України.

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