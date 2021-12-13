Нардепи можуть зібратися для підсумків року і на парламентські слухання: Стефанчук розповів деталі

Нардепи можуть зібратися для підсумків року і на парламентські слухання: Стефанчук розповів деталі

До Ради пускають лише із дотримання карантинних вимог.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує головам фракцій та груп цього тижня провести зустріч із керівництвом парламенту. Крім того, на його думку, у Раді слід відновити парламентські слухання.

Про це він заявив на погоджувальній Раді 13 грудня.

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Зокрема, Стефанчук зауважив, що нардепам варто підвести підсумки пройдешнього року та спланувати наступний. З його слів, таке засідання можна провести цієї середи о 15.00.

"Тому що після п’ятниці така зустріч буде ускладнена", - висловився Руслан Стефанчук.

Крім того, він додав, що у парламентських слуханнях у зв’язку із COVID-19 була велика пауза. Але, дотримуючись карантинних обмежень, їх можуть відновити.

"Але ми з вами ухвалили правила, за якими ми допускаємо людей до Верховної Ради. Нагадаю: це вакцинація, чи тести, чи довідка про те, що особа перехворіла впродовж певного періоду. Використовуючи ці самі принципи, ми можемо відновити парламентські слухання щодо тих питань, які є надзвичайно важливими для Верховної Ради", - сказав спікер ВРУ.

Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.