Нардепи підготували повну заборону діяльності "ОПЗЖ" у Верховній Раді

Народним депутатам від забороненої на час воєнного стану фракції "ОПЗЖ", частина з яких перейшла на бік ворога, а залишки утворили нову групу у парламенті "Платформа за життя та мир", можуть заборонити брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів.

Про це йдеться в ухваленому документі за авторства народних депутатів Тараса Батенка та Ігоря Палиці, за який проголосувала більшість парламентарів.

Відтепер Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ має невідкладно розглянути проєкт і представити його для ухвалення остаточного рішення.

У разі позитивного голосування рішення про заборону діятиме до припинення в Україні воєнного стану.

Автори законодавчої ініціативи наголошують, що нардепи від "ОПЗЖ" відомі систематичними фактами колабораціонізму, направленими на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, пропаганду війни, насильства, посягання на права і свободи людини, що полягало в запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, неодноразових поїздках представників цієї політичної партії до Росії, держави-агресорки.

"Відповідно до ст.8 Закону України "Про статус народного депутата України" у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях", - йдеться в документі.

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