Нардепи почубилися через московську церкву і блокували трибуну Ради (відео)

Опозиція вимагала винести на голосування законопроєкт про заборону УМП МП і створити комісію з розслідування будівництва фортифікацій у прифронтових територіях.

Народні депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"В засіданні Ради оголосили перерву. Дві фракції вимагають поставити на розгляд законопроект про заборону московської церкви", – зазначив Железняк. Згодом він уточнив, що нардепи заблокували трибуну Ради, після чого засідання було завершене.

Нардепи у Раді посварилися через московську церкву і заблокували трибуну

Через пару годин після інциденту у залі Ради нардеп "Євросолідарності" Ростислав Павленко повідомив, що за підсумками погоджувальної ради, яку таки скликав голова ВР Стефанчук вирішили, що:

Завтра має бути проголосоване створення ТСК щодо контролю за побудові фортифікації і дронів.

Збираються підписи за розгляд закону про заборону московської церкви.

"Бо "слуги" бояться, що в них нема голосів. Як тільки буде доведено зворотнє – закон буде розглянуто і ухвалено", – зазначив Павленко.

Нагадаємо, 19 жовтня минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону № 8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

5 березня 2024 року Комітет ВР підтримав законопроєкт "про заборону УПЦ МП".

Він передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України.

В УПЦ МП виступили проти законопроєкту, заявивши, що він порушує Європейську конвенцію з прав людини та Конституцію України. УПЦ МП продовжує переконувати, що розірвала зв'язки з Москвою і тепер її керівний центр нібито розташований у Києві, тому цей законопроєкт не має до неї жодного відношення.

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