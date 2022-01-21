Нардепи повертаються до роботи після канікул: що розглянуть у перший пленарний тиждень

Нардепи повертаються до роботи після канікул: що розглянуть у перший пленарний тиждень

Роботу почнуть плідно. Планують за тиждень розглянути понад 100 законопроєктів.

Від 25 січня народні депутати Верховної Ради повертаються до роботи після новорічно-різдвяних канікул. У понеділок відбудеться перше пленарне засідання 2022 року, на якому, зокрема, розглянуть законопроєкти про економічний паспорт, національний спротив та "правковий спам".

Про це йдеться на сайті ВР.

Відповідно до оприлюдненого денного порядку пленарних засідань, народні обранці планують за тиждень розглянути понад 100 законопроєктів.

Зокрема, йдеться про такі документи:

№3415 — щодо протидії поправочному спаму;

№4278, 4279 — про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;

№5583 — про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;

№5864 — щодо запровадження Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня;

пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302 — щодо підготовки та ведення національного спротиву;

№6287 — щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

До слова, депутати були на канікулах понад місяць. Останній робочий день депутатів 2021 року був 17 грудня.

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