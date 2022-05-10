Нардепи пропонують позбавити повноважень депутатів проросійських партій у ВР та місцевих радах

Відповідний законопроєкт зареєструвала депутатська група "Партія "За майбутнє".

У Верховній Раді зареєстрований проект Закону №7362, який передбачає призупинення в умовах воєнного стану повноважень депутатів рад усіх рівнів та очільників громад від проросійських партій – ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Наші", "Держава", "Ліва опозиція", "Прогресивна соціалістична партія України", "Союз лівих сил", "Соціалістична партія України", "Соціалісти" та "Блок Володимира Сальдо".

Як прокоментував "ТСН" один із авторів документу народний депутат Віктор Балога, мета законопроєкту – запровадити чіткий законодавчий механізм, який дозволить позбавляти російських колаборантів влади та повноважень на всіх рівнях: від громади до парламенту.

"Фактично кожен другий колаборант та зрадник України, якого рашисти "призначили" у владу на тимчасово окупованих територіях – пов'язаний з ОПЗЖ. Цього факту цілком достатньо, щоб вважати, що метою створення цієї політичної сили було, в потрібний момент, підтримати захоплення України росією та перетворитись на гауляйтерів путінського режиму. Це означає, що в інтересах національно безпеки, потрібен чіткий законодавчий механізм, який дозволить позбавляти представників ОПЗЖ влади та повноважень на всіх рівнях: від громади до парламенту", - заявив Віктор Балога.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт №7362 запроваджує правові механізми та процедури, необхідні для законного призупинення повноважень депутатів та голів громад від проросійських партій, які вже заборонені РНБО.

Зокрема, питання про призупинення здійснення повноважень народним депутатом розглядатиметься РНБО за ініціативою не менш як 45 народних депутатів або не менш як трьох членів Ради нацбезпеки. Питання про призупинення здійснення повноважень депутатом місцевої ради, сільських, селищних, міських голів - за ініціативою відповідної військової адміністрації (або ОДА у разі не утворення ОВА) або не менш як 45 народних депутатів України.