Нардепи Верховної Ради готується працювати у безперевному режимі

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До Верховної Ради у середу, 23 лютого, внесли проєкт постанови про організацію роботи парламенту в умовах надзвичайного або воєнного стану.
Відповідний документ з'явився на сайті ВР.
Проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах надзвичайного та/або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зазначається, у разі введення НС парламентарі здійснюватимуть свою роботу в режимі постійних пленарних засідань.
Відповідно до пояснювальною запискою, ВР продовжить працювати в штатному режимі.