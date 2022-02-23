Нардепи Верховної Ради готується працювати у безперевному режимі

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До Верховної Ради у середу, 23 лютого, внесли проєкт постанови про організацію роботи парламенту в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Відповідний документ з'явився на сайті ВР.

Проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах надзвичайного та/або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зазначається, у разі введення НС парламентарі здійснюватимуть свою роботу в режимі постійних пленарних засідань.

Відповідно до пояснювальною запискою, ВР продовжить працювати в штатному режимі.